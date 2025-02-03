設置された顕彰碑沖縄県立芸術大学沖縄・那覇市 香川県出身の沖縄文化研究家、鎌倉芳太郎の沖縄での功績をたたえる顕彰碑が完成し、1月31日、除幕式が行われました。 顕彰碑は、首里城が見える沖縄県立芸術大学の敷地内に設置されました。顕彰碑には、庵治石が使われていて、鎌倉芳太郎の沖縄での功績が刻まれています。 除幕式には、香川と沖縄の顕彰会のメンバーらが出席しました。 （鎌倉芳太郎沖縄顕