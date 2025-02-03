たくさんのドラマが放送されている地上波テレビ。この1月期の見どころはどこにあるのか？放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、ヒロインに注目し、1月期のドラマについて綴る。【写真】アップヘア姿の朝ドラヒロインの波瑠。 他、広瀬すずや上白石萌音などの朝ドラヒロインたちなども愛らしいルックスから想像できない演技を見せてくれる1月期のドラマが出揃いました。皆さんのお気に入りはどの作品ですか？初回を一