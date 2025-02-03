全国のスシローにて、豊洲の目利きと江戸前の技を全国のスシローで楽しめる「天下の魚市場 豊洲×スシロー」を開催中！豊洲の鮪専門の仲卸が厳選した天然本鮪の盛り合わせや、受け継がれる“江戸前の技”が詰まったお寿司が登場しています☆ 天下の魚市場 豊洲×スシロー  開催日：2025年1月29日（水）〜実施店舗：全国のスシロー 大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生した回転すし「スシロー」では、豊