ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海２』が、昨年12月6日に公開されてからきのう2月2日までの約2ヶ月間に378万7828人を動員し、興行収入50億円を突破（50億440万円※12月5日の先行上映含む）したことがわかった。【動画】『モアナと伝説の海２』方言スペシャル映像全米では5日間のオープニング興行成績で映画史上No.1の興行収入記録を樹立し、さらに世界興収は約10億3679万ドル（約1614億円）と超特大ヒットとな