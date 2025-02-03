藤井聡太七冠日本将棋連盟は3日、2024年の獲得賞金・対局料ランキングを発表し、藤井聡太七冠（22）＝竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖＝が1億7556万円で3年連続の1位となった。1989年に統計を出してから過去最高額を獲得した23年の1億8634万円よりも少し下げた。藤井七冠は23年、史上初の全8タイトル制覇を達成し、それまでのランキングで最高だった羽生善治九段（54）の1億6597万円を抜いた。24年は八冠でスタート