グリーンズは、「コンフォートホテルERA伊勢」を1月30日にリブランドオープンした。「コンフォートホテルERA」は「自分らしく、アクティブに。」をキーワードとしたブランドで、3店舗目のオープンとなる。宿泊者が自由に利用できる館内の「Comfort Library Cafe」で、地元銘菓「絲印煎餅（いといんせんべい）」や、地元のお酒を楽しめる時間帯別サービスを新たに提供する。大風量ドライヤーや高機能シャワーヘッドなど、客室備品を