バティックエアー・マレーシアは、沖縄/那覇〜台北/桃園〜クアラルンプール線を4月5日から増便する。現在の月・水・金・日曜に加えて土曜の運航を開始し、週5往復体制となる。機材はボーイング737-8型機で運航する。沖縄/那覇とクアラルンプール間の所要時間は、沖縄/那覇発が7時間35分、クアラルンプール発が7時間30分。■ダイヤOD883沖縄/那覇（16：50）〜台北/桃園（17：30／18：30）〜クアラルンプール（23：25）／月・水・