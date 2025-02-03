25年は異例の超過密日程に挑むことになる井上。(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext覇道を突き進む“モンスター”に期待は高まる一方だ。現地時間2月3日、世界で最も権威のある米ボクシング専門誌『The RING』は、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の2025年の対戦計画を報じた。【動画】井上尚弥、電光石火のKO劇！ 韓国のキム・イェジュンを沈めた戦慄の右ストレート同誌のキース・アイデック記者は、ま