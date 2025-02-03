ハワイを生活の拠点にしている音楽プロデューサーのつんく♂が2日に自身のアメブロを更新。妻がアレルギーがある次女用に作ったスイーツを公開した。この日、つんく♂は「学校や部活の送り迎えして、一旦帰宅。すると、妻がカヌレを焼いていた」と妻が作ったスイーツの写真を公開。「実はここ数日ハワイから卵が無くなってたので、作りたくっても作れず。でも作りたくてしょうがなかったらしい」と述べ「こないだ、ようやく卵が手