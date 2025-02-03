タレントの渡辺満里奈が2月1日、自身のアメブロを更新。収録現場で遭遇した人物との2ショットを公開した。この日、渡辺は「なとちゃんに遭遇！」というタイトルでブログを更新。「番組収録現場でM10ファミリーの名取裕子さんにお会いしたっ！」と報告し、女優の名取裕子との2ショットを公開した。続けて「ニッポン放送で月曜から木曜の夜10時の番組『オールナイトニッポンMUSIC10』名取さんは第一＆第三水曜日のパーソナリティをつ