マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、負傷交代となったアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスの状態に言及した。2日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第24節が2日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはホームでクリスタル・パレスと対戦。64分にジャン・フィリップ・マテタに先制点を許すと、89分にもマテタに追加点を奪われ、0−2で敗れた。この結果、