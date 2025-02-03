ブライトンに所属するアイルランド代表FWエヴァン・ファーガソンのウェストハム加入が迫っているようだ。2日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。現在20歳のファーガソンは、母国アイルランドのボヘミアンFCでプロデビュー。2021年1月にブライトンへと加入し、当初はU−23ユースチームでプレーした。2022年1月にはFAカップでトップチームデビューを果たすと、翌シーズンに公式戦25試合出場10ゴール3アシストを記録