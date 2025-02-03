札幌市南区の動物園「ノースサファリサッポロ」が無許可で建物を建てたとして、札幌市は建物の撤去を命じる「除却命令」を視野に検討していることが分かりました。（石黒記者）「平日は予約客のみの営業ですが、きょうも園内には多くの観光客の姿が見受けられます」トラなどの猛獣へのエサやりや大きなヘビとの触れ合いなど、体験型の動物園として人気のノースサファリサッポロ。札幌市によると、その敷地は宅地や商業