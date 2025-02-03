タレントの山口もえ（47）が2日、Instagramを更新。自宅で撮影した夫・爆笑問題の田中裕二（60）の「気合の入った」姿を披露した。【映像】夫・田中裕二の還暦＆貴重な夫婦ショット2015年に田中と再婚し、高校2年生の長女、中学2年生の長男、そして小学1年生の次女を育てている山口。Instagramでは「家族皆でさつまいも掘りに行ってきました！」という親子ショットや、次女とクリスマスの飾りつけをしている様子など、家族と