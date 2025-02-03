バカリズム脚本、市川実日子主演の日本テレビドラマ「ホットスポット」第４話が２日に放送された。富士山を臨むのどかな富士浅田市で、遠藤清美（市川実日子）が勤務するビジネスホテル「レイクホテル浅ノ湖」に長期滞在している村上博貴（小日向文世）が第１話以来の登場。湖へと散歩に出かける村上さんにホテル従業員はみんな親切。村上さんが出かけるとみなで話し合い、宇宙人の高橋孝介（角田晃広）も「隠居生活してる感