埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、神奈川県は相模川流域の約58キロの下水道に接続している下水道管の緊急点検を行っています。神奈川県の緊急点検は相模川流域の下水道約58キロに接続している直径2メートル以上の下水道管などで行われています。相模原市や座間市など県内の12の市と町にわたっていて、マンホールの数は303個に上ります。神奈川県によりますと、緊急点検は7日までに行い、県職員や委託した業者が目視で下