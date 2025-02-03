［東京３日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比１０５２円４０銭安の３万８５２０円０９銭と４日ぶりに反落して取引を終えた。トランプ米大統領が米国時間の１日、カナダとメキシコ、中国からの輸入品に追加関税を課す大統領令に署名したことを受けて、さらなる関税強化や経済への悪影響が警戒されリスクオフが強まった。幅広く売られ、一時１１００円超安に下げ幅を拡大。先行き不透明感はくすぶり続け、