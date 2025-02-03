石川県の2025年度当初予算案の知事裁定が3日から始まりました。馳知事は復興元年として、地震で被害を受けた能登の住まいの再建を柱に取り組む考えを示しました。 3日の知事裁定は、能登半島地震復旧・復興推進部から始まり、復興元年として取り組む住まいの再建に向けた課題や支援策が説明されました。 このうち、仮設住宅などに住む約1万世帯を対象に行った意向調査では、5割が自宅の再建を希望し、3割は災害公営住宅を希