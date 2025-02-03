台湾版『花より男子』で牧野つくし役を演じたことで知られる台湾人女優・徐熙媛（バービィー・スー）さんの葬儀が、日本で行われる。【写真】徐熙媛さん、再婚相手の韓国人夫と仲睦まじい夫婦写真2月2日、子供と海外籍の夫を持つ48歳の台湾トップスターが、同日午前に亡くなったという情報がネットを駆け巡った。これを受け、当該人物が徐熙媛さんではないかという心配の声が相次いだ。その後、3日に彼女の死亡が確認された。徐熙