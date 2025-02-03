俳優イ・ドンゴン（44）の溺愛っぷりがすごい。【写真】“イ・ドンゴンの元妻”チョ・ユニそっくりの愛娘！2月2日に放送されたバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』では旧正月を控え、イ・ドンゴンと両親が一緒に亡くなった弟を思い出す家族旅行に出かける姿が描かれた。イ・ドンゴンは両親と一緒に20年前、弟と一緒に行った最後の家族旅行地である洪川（ホンチョン）へ。普段あまり会話をしないという家族の姿は、ミュート