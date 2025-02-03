【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.159】あの子は、生きがいだった――。13歳8カ月で亡くなった愛猫「なっちゃん」をそう表現するのは、猫まっしぐらさん（@lancer8294）。病気になった愛猫に、もっとできたことがあったのではないか。そんな後悔が消えず、飼い主さんは今でも月に何度か遺骨を膝に乗せ、涙を流しています。◆バーベキュー場にいた人懐っこい野良猫を保護2009年9月17日、同級生夫婦