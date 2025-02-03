【楽天ブックス：BANDAI SPIRITSフィギュア商品】 2月3日16時 予約開始 「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MASHIN＞ 龍王丸」 楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSのフィギュア商品の予約受付を開始している。 今回予約が開始された商品は、「魔神英雄伝ワタル」より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MASHIN＞ 龍王丸」や、「がんばれ!!ロボコン」より「超合金 ロボコン 50周年記念復活バージ