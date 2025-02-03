俳優の高橋英樹（80）、妻・美恵子さんが、きょう3日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演した。【写真】「奥さまお美しい」「本当に素敵なカップル」妻との“顔出し”2ショット披露の高橋英樹1976年2月2日に始まった『徹子の部屋』は今日から50年目に突入。初日のゲストとして昨年、金婚式を迎えた高橋と美恵子さんが登場した。結婚後、芸能界を引退した美恵子さんの出演は珍しく、1974年に結婚して50