トランプショックで株価は大幅下落です。日経平均株価は、取引開始直後から値下がりが加速し、下げ幅は1100円を超えました。トランプ大統領が打ち出したカナダやメキシコの輸入品への25％の関税や、中国への10％の追加関税の発動を4日に控える中、世界経済の混乱への懸念が強まりました。東京株式市場は、自動車や半導体関連株などで売り注文が一気に広がって、ほぼ全面安の展開が続き、投資家の間では、リスクを回避する姿勢が高