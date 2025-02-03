アメリカ音楽界の最高峰、グラミー賞が2日、発表され、日本人のチェロ奏者・松本エルさんが参加するアルバム「Triveni（トリベニ）」が「最優秀ニューエイジ・アンビエント・チャント・アルバム」を受賞しました。松本エルさんは音楽によるガンなどの治癒効果を大学教授や専門家の協力を得て研究していて、今回の楽曲は癒しの音楽体験を広めることをテーマにしています。松本エルさん：実際、がん細胞にいろんなチェロの音を弾き続