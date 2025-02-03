「カーリング・日本選手権」（３日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）１次リーグが行われ、フォルティウスが東京都協会を下して無傷の２連勝となった。スキップ・吉村紗也香が好ショットを連発。中盤で３連続スティールを決めるなどし、１２−２で圧倒した。第１エンドの最終投できれいに相手のストーンをはじき出して複数得点を奪ったフォルティウス。さらに１点を返されて迎えた第３エンドでも最終投前のナンバー１ストーンは東京都協会