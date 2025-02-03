リラックスした表情のイヨ歌手の倖田來未がインスタグラムを更新。プロレス好きで知られる倖田が、現WWEスーパースターのイヨ・スカイとの自宅でのくつろぎショットを投稿し話題になっている。倖田(奥)の自宅で寛ぐイヨ・スカイ（インスタグラム@kodakumi_officialより）倖田は「本日のwwe ロイヤルランブル!!iyo sky!!!!ど頭登場からの、1時間以上の奮闘!!!どんだけの体力やねん!!日本では朝８時からの観戦でしたが、いやーば