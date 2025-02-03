2025年1月 「円安」関連倒産（1月31日現在）2025年1月の「円安」関連倒産は、前年同月と同件数の3件だった。2022年7月から31カ月連続で発生している。負債総額は5億3,700万円（前年同月比12.1％増）だった。日本銀行が1月24日、政策金利を0.5％程度に引き上げることを決定し、日米金利差が縮小した。1月10日に一時、1ドル＝158円45銭に円安に振れたが、1月30日には1ドル＝154円29銭まで円高が進んだ。ただ、2月に入り1ドル＝