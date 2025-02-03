2024年11月下旬から12月中旬までの間、静岡県函南町内の道の駅やスーパーマーケットに設置されているトイレの電源コードを切断した疑いで58歳の無職の男が2025年2月3日、再逮捕されました。 建造物侵入と器物損壊の疑いで再逮捕されたのは、埼玉県朝霞市に住む無職の男（58）です。警察によりますと、男は2024年11月下旬から12月中旬までの間、函南町内の道の駅やスーパーマーケットに