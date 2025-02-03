パーカーコーポレーション [東証Ｓ] が2月3日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.0％減の35.1億円に減ったが、通期計画の44億円に対する進捗率は80.0％に達し、5年平均の73.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.8％減の8.8億円に