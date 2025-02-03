Number＿iの神宮寺勇太（27）が3日、都内で仏のファッションブランド「GIVENCHY（ジバンシイ）」のビューティーアンバサダー就任発表会に出席した。ソロとしては初めてコスメブランドのアンバサダーの就任。グレーのセットアップで登場し、「GIVENCHYビューティーアンバサダーのNumber＿iの神宮寺勇太です。よろしくお願いします」と丁寧にあいさつ。この日のために練習してきたといい「バッチリできました」とニッコリ。ア