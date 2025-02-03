【ロサンゼルス＝後藤香代】米音楽界最高の栄誉とされる第６７回グラミー賞の発表・授賞式が２日、ロサンゼルスで行われ、チェロ奏者のエル・マツモト（松本エル）さんが参加した「Ｔｒｉｖｅｎｉ」が「最優秀ニューエイジ／アンビエント／チャント・アルバム」に輝いた。壇上でトロフィーを受け取ったマツモトさんは「このプロジェクトは音楽の力で自分自身を癒やし、変革したいという私たちの強い思いから生まれた」とスピー