お笑いタレント劇団ひとり(48)が3日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。北野武監督（78）の映画に出演した際の裏話を語った。北野監督作品の「首」に出演したひとりは「すんごい、本当にワンカットだけですけど。キム兄（木村祐一）が賭博をやってる所に『丁だ』みたいな感じで賭ける役。気付いてくれる人、10人中1人か2人ぐらい」と自身の出演したシーンを説明した。続けてひとりは、出演