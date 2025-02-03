LINEヤフーが保有する、700万人以上の国内最大級のアクティブな調査パネルを基盤としたスマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」は、全国の15〜24歳の若年層の男女を対象に最近の流行についてアンケート調査（自由記述形式）を実施し、2024年12月の調査結果を発表した。○2024年下半期総括下半期（9月期・12月期）を通じて、TOP5に「BeReal.」「TikTok」、TOP10に「Mrs. GREEN APPLE」「ゲーム」「ちいかわ」