Àîºê¶¥ÎØ£Æ?¡Ö£Ê£Ã¡ß£È£Ð£Ã£Ê£Ã¥¦¥£¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÇÕ¡×¤Ï£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢½éÆü£·£Ò¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£±¤ÇÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤£±£²£´´ü¤Î±§Ìî¹È²»¡Ê£²£±¡á´ôÉì¡Ë¤¬£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ïµ×ÊÆ»í¤¬ÂÇ¾â£´³Ñ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢±§Ìî¤Ï£´ÈÖ¼ê¤ÇÄÉÁö¡£ºÇ½ª£²³ÑÉÕ¶á¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤â¡Ö»í¤µ¤ó¤Î³°¤ÇÊÂÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÃå³°¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¯¤êÀÚ¤ë¼«¿®¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç¿­¤Ó¤Æµ×ÊÆ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿