ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、「ベビーシッターのHAS」および「コドモエアトリエ」を運営する小学館グループと連携し、「17LIVE」が主催するリアルイベントに参加するライバーに対し、イベント実施中に生後6カ月から6歳までの子どもを預けられる託児サービスを、2月28日開催のイベント「Sweet Chocolate Party〜貴方と紡ぐショコラステージ〜」ファイナルステージ会場にて提供することが決定した。「Sweet Chocolate Pa