【モデルプレス＝2025/02/03】Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太が3日、都内で開催された『ジバンシイ ビューティーアンバサダー就任発表会』に出席。新しい出会いについて語る場面があった。【写真】神宮寺勇太、愛車の運転姿◆神宮寺勇太、ジバンシイ ビューティー アンバサダー就任新たにジバンシイ ビューティー アンバサダーに就任した神宮寺は、シックなスーツ姿で登場し「ジバンシイ ビューティー アンバサダーの、Numb