【モデルプレス＝2025/02/03】TBSでは、2月10日と2月20日に特別番組「その道のプロが選ぶ本当のNo.1 プロフェッショナルランキング」を放送。2月10日よる9時からの2時間生放送では、芸能人ダンサー大会「KING OF DANCE」を開催し、第1弾として、グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の木村柾哉、THE RAMPAGEの浦川翔平、GENERATIONSの中務裕太が出演することが発表された。【写真】INI、サプライズに泣き崩れる◆「KIN