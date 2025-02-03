【モデルプレス＝2025/02/03】女優の高畑充希が2月3日、都内で行われた映画「ウィキッド ふたりの魔女」（3月7日公開）の日本語吹替版キャスト会見に清水美依紗、海宝直人、田村芽実、入野自由、kemio、塩田朋子とともに出席マイルールを明かした。【写真】高畑充希、美ボディ際立つSEXYドレス姿◆高畑充希、マイルール明かす会見では、映画のストーリーにちなみ「もしルームメイトになったら相手に伝えたいマイルールは？」との質