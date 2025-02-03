4日から県内に今シーズン一番の強い寒気が流れ込む影響で、空や海のダイヤが乱れる可能性があります。 空の便は鹿児島空港を発着する便のうち全日空とソラシドエアが4日と5日は遅れの発生や欠航する可能性があるとしています。 海の便は種子・屋久航路の「プリンセスわかさ」が4日と5日、そして8日を「条件付きでの運航、または欠航の可能性がある」としています。 ・ ・ ・