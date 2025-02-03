アストマックス [東証Ｓ] が2月3日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比67.2％増の3億9800万円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は1400万円の赤字(前年同期は3800万円の赤字)に赤字幅が縮小したが、売上営業損益率は前年同期の-0.3％→-2.8％に悪化した。 株探ニュース