ケルト神話｜クー・フリンは神話最強のヒーロー 容姿端麗な英雄も戦闘モードでは怪物に変身 クー・フリンは、アルスター物語群のなかの最大のヒーローです。父は光の神ルーグ、母はアルスター王の妹デヒティネで、子どもの頃から驚異的な戦闘能力を持っていました。 ある日、クー・フリンは鍛冶屋クランの屋敷に赴きます。酒宴の中、クランの狂暴な番犬が放