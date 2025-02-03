《第5話からようやく新展開か》なんて声も。バカリズム（49）脚本、市川実日子（46）主演の連ドラ「ホットスポット」（日本テレビ＝日曜夜10時30分）。TVerのお気に入り登録数は86万超（3日現在）と、日を追うごとに増えている。【もっと読む】バカリズム異才の原点…「芸人・脚本家・主演俳優・MC」すべてに“笑い”が通底する一貫性SNSには《会話のテンポがいちいち面白い》《今期で一番好き》など推しのレビューが多数。登録