「Ultra Open Earbuds」サンドストーン ボーズは、イヤーカフ型完全ワイヤレスイヤフォン「Ultra Open Earbuds」の新色として、サンドストーン、チルドライラック、カーボンブルー、サンセットイリデッセンスの4色を発売した。直販価格は39,600円。 従来のブラック、ホワイトスモーク、ダイヤモンド、ムーンストーンブルーと合わせて8色展開になる。 チル