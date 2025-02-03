日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の公式インスタグラムが３日までに更新され、ゲストのヒップホップアーティスト・ＫＲＥＶＡ（４８）の最新ショットがアップされた。「＃ＫＲＥＶＡ＃私の中のもうひとりのワタシ＃人生で一番頑張った＃この一回しかない」とつづり、ＭＣの俳優・山崎育三郎が撮影したＫＲＥＶＡの写真が掲載された。ＫＲＥＶＡは１９９６年にＭＣＵ、ＬＩＴＴＬＥと３人組ユニット「Ｋ