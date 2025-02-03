スタートアップ5社が、家庭ごみを肥料などに再利用する実証実験を行う施設が愛知県小牧市に完成し、2月3日、セレモニーが開かれました。日本特殊陶業の小牧工場に完成した「SUISO no MORI hub」では、スタートアップ5社が水素社会・炭素循環型社会の実現を目指し、家庭ごみから水素や炭素を取り出して肥料などに再利用するなど、最先端の実証実験に取り組みます。名古屋大学発のベンチャー「CrossE