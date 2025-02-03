子育てに悩みはつきものですね。その教育は「本当に子どものためなのか…？」と、加減が分からなくなることもあるかもしれません。今回は、度を超えた教育ママ＆パパについて2作品を紹介します。読者からは「自分の事かとゾッとした」といった意見も！■過激な食育ママの葛藤甘いものが大好きな恵。最近年齢のせいか、太りやすくなってきました。そんなある日、恵は友人から食生活でためになるサイトを教えてもらうことで、今後ジ