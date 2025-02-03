歌手・hitomiが3日、自身のインスタグラムを更新。23年前に表紙を飾った雑誌『Cawaii!』を紹介した。【画像】23年前！ギャルファッションを着こなすhitomihitomiは「真冬のゴージャスガール」と題した雑誌の表紙を投稿して「23年前に雑誌『Cawaii!』が発売。ギャルなファッションだったね〜」とコメントし、当時を振り返った。この投稿に「hitomiさんに憧れてテンガロン、ウエスタンブーツしてました」「めっちゃ買ってたー」