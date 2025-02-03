気象台は、午後4時8分に、なだれ注意報を高山市、飛騨市、郡上市、揖斐川町、白川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・高山市、飛騨市、郡上市、揖斐川町、白川村に発表（雪崩注意報）岐阜県では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□なだれ注意報【発表】5日にかけて警戒■飛騨市□なだれ注意報【発表】5日にかけて警戒■郡上市□なだれ