【ソウル聯合ニュース】対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営者（ＣＥＯ）が韓国で４日に開かれる同社のワークショップに参加する。業界関係者が３日、伝えた。アルトマン氏は韓国滞在中、ＩＴ大手「カカオ」との協業を発表する見通しだ。中国の新興企業「ＤｅｅｐＳｅｅｋ（ディープシーク）」の低コスト・高性能ＡＩに世界の注目が集まる中、これに対抗するための本